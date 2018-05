Bastonate e pugni per le rapine in casa. Iniziato il processo

QUISTELLO. «Mi hanno picchiata senza pietà tanto che ho dovuto fare venti giorni d’ospedale. E quando mi sono rifiutata di dare loro gli anelli hanno preso un coltello ed erano pronti a tagliarmi le dita». E'questa la drammatica testimonianza della donna che tre anni fa è stata vittima, insieme al marito, di una violenta rapina da parte di una banda romena che si è introdotta, nottetempo nella sua abitazione. Furie criminali che hanno lasciato dietro di sé drammatiche scie di sangue e di dolore. Grazie al lavoro dei carabinieri sono stati identificati. Ma solo uno su quattro ora sta facendo i conti con la giustizia, perché gli altri tre si sono resi irreperibili. Si tratta di Gheorghe Caldararu, 32 anni.



Lunedì 14 maggio il processo davanti al collegio di giudici presieduti da Enzo Rosina. L’uomo deve rispondere di rapina aggravata, lesioni gravi e porto abusivo di armi. Ieri oltre alla vittima sono stati sentiti anche i carabinieri che hanno eseguito le indagini. Il primo violentissimo assalto è stato messo a segno il 19 febbraio 2015 a Roverbella ai danni dei coniugi Ermanno Guglielmi, all’epoca 75enne e della moglie Virginia di 67, poi finita in ospedale. Quella sera lui e la moglie sono stati aggrediti e picchiati dai quattro banditi con il cappuccio della felpa a nasconderne il volto. I due coniugi erano in cucina a guardare la televisione, quando i quattro sono entrati da una finestra dopo aver forzato le serrature. Alla vista della donna hanno reagito di scatto, senza pietà, spingendola a terra e colpendola a calci. Poi hanno raggiunto il marito sferrandogli un violento pugno alla mascella e puntandogli una forbice alla gola. Cercavano la cassaforte ma non c’era, se ne sono andati con poco più di duecento euro Tre mesi dopo, la sera del 5 maggio, fanno irruzione nella casa di Bruno Chieregati, 89 anni, e della moglie Marta Verri, 84 anni, a Quistello. I due anziani sorpresi nel sonno vengono rapinati e presi a bastonate per meno di duecento euro. Come furie si sono gettati su marito e moglie, picchiandoli per farsi dire dov'erano denaro e cassaforte. Hanno buttato all'aria tutta l'abitazione. Inutilmente l’anziano padrone di casa li ha supplicati di smetterla ma è stato subito zittito e preso a bastonate. (gol)