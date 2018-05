Sos per il tetto del famedio. Parte la corsa al bando

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Il comune di Castiglione delle Stiviere sta presentando un progetto di restauro e di adeguamento sismico per il Famedio. La chiesa dei caduti si trova in via Garibaldi ed è stata costruita nel 1640. Si tratta di una struttura architettonica affascinate con un’apertura sul tetto simile a quella del Pantheon di Roma.



Il Comune ha presentato un bando per il recupero del tetto e per un adeguamento sismico dell’edificio. Il progetto verrà presentato al bando degli interventi emblematici proposto dalla Fondazione Cariplo. Per il 2018, infatti, il bando degli emblematici è riservato alle province di Lodi e di Mantova.



«Possono essere ammessi al contributo solo progetti e interventi riconducibili ai settori di attività della Fondazione. I progetti devono essere realizzati sul territorio della provincia a beneficio della quale è stato effettuato lo stanziamento e devono avere dimensioni significative, idonee a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale del territorio di riferimento», si legge nelle caratteristiche del bando.



Il Comune, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Perdomini, «non si lascia sfuggire questa occasione e così abbiamo presentato un progetto da circa 200mila euro, a cui va aggiunta l'Iva, questo per dire che si tratta di una richiesta di contributo importante, per interventi sul Famedio».



Il tetto, oltre ad aver bisogno di interventi per evitare infiltrazioni d’acqua, ha bisogno anche di essere sistemato dato che già ad occhio nudo, dalla strada, si vede come muschio ed erba stiano proliferando sul tetto dell’edificio. Altri 200mila euro invece sono stati appaltati nei giorni scorsi per interventi sulle strade di Castiglione.



Intanto come annunciato la scorsa settimana dal sindaco Enrico Volpi, parte il piano asfalti e allo stesso tempo, sono iniziati anche i lavori di manutenzione con la realizzazione di pezze con asfalto a caldo, come è accaduto nella centrale via Garibaldi. Si tratta degli interventi previsti dallo stanziamento straordinario di ulteriori 40mila euro deciso la scorsa settimana dalla giunta.



Per quanto riguarda invece i lavori del municipio, ormai il cantiere è in dirittura d'arrivo. Sono stati prolungati di poco i tempi dei lavori rispetto alla consegna prevista per ultimare alcune rifiniture, ma non si tratta di problemi che dovrebbero ritardare di troppo la fine del lungo cantiere che ha visto l'adeguamento sismico del palazzo di via Cesare Battisti.



Luca Cremonesi