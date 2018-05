Da mercoledì 16 maggio le passeggiate con il sindaco

SAN BENEDETTO PO. Forse finora nessuno ci aveva mai pensato. Un modo nuovo e simpatico di unire benessere fisico e partecipazione civica verrà proposto oggi alle 19 a San Benedetto Po. Si tratta di una passeggiata serale con il sindaco Roberto Lasagna, in cui in tutta tranquillità si può sperimentare il beneficio di una camminata distensiva, magari dopo una giornata di stress con il capoufficio, lungo le piste ciclabili in paese. Se poi ci fosse un buon numero di persone e si avesse voglia di allungare un po’, ci si potrebbe avventurare verso Bardelle o magari imboccare gli argini verso Gorgo o verso Portiolo con una full immersion nella natura nel rigoglio primaverile.

Ccamminando, chi è presente potrà interagire con il sindaco, richiamando l’attenzione su qualche bisogno sentito dai cittadini, o porre delle domande per discutere di progetti futuri e dei problemi da risolvere. Non c’è niente di predefinito, né l’itinerario né tanto meno c’è un ordine del giorno come nelle riunioni ufficiali. Non è richiesta neppure una particolare attrezzatura sportiva. L’idea è balenata in capo al primo cittadino, considerando che la camminata entra a buon diritto nel novero delle buone pratiche per un corretto stile di vita, verso cui l’amministrazione è impegnata con diverse iniziative. «Varie volte al giorno – spiega Lasagna – ricevo telefonate dai miei concittadini con richieste svariate, che mi sono state di stimolo a intraprendere questo percorso slow, in cui puoi far tesoro delle osservazioni di prima mano». L’appuntamento è ogni mercoledì alle 19, fino al 13 giugno, davanti al municipio in via Ferri.(o.c.)