Baby profughi. La prefettura cerca 35 posti letto

MANTOVA. Il problema dei baby profughi in arrivo dall’Africa continua a preoccupare per le dimensioni che ha assunto, tant’è che anche nel Mantovano diventa urgente attrezzarsi per accogliere quegli sfortunati ragazzi. La prefettura, ieri, ha pubblicato l’avviso esplorativo per trovare operatori economici disponibili ad ospitare minori, dai 14 ai 17 anni, che, una volta sbarcati sulle nostre coste senza genitori verranno dirottati nel Mantovano per essere accolti e assistiti in appositi centri. I posti a disposizione sono 35, gli stessi di oggi.

Chi fosse interessato tra le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici e pubblici e il privato sociale può presentare la sua manifestazione d’interesse, con l’offerta, in prefettura entro le 13 del 23 maggio, mercoledì prossimo. Seguirà la stipula della convenzione. Per legge, ad occuparsi della prima accoglienza dei minori non accompagnati che arrivano in numero consistente e in tempi ravvicinati devono essere i Comuni; siccome è difficile che gli enti locali siano in grado di farlo, ecco che il prefetto predispone, attraverso bandi rivolti ai privati, le strutture ad hoc. I profughi minorenni vengono accolti qui per lo stretto tempo necessario per essere poi trasferiti nei programmi Sprar dei Comuni, dove troveranno una rete sociale pronta a seguirli passo a passo. Nel frattempo, anche la prima accoglienza dovrà garantire, oltre al vitto e all’alloggio, l’organizzazione del tempo libero e, soprattutto, la frequenza scolastica.



La prefettura ha messo a disposizione 385.875 euro, gli stessi dell’ultimo bando e pagherà ancora 45 euro (Iva inclusa) al giorno per ogni minore ospitato fino al 31 dicembre (a partire dalla data in cui verrà firmata la convenzione). La scelta del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando 70 punti su cento all’offerta tecnica e 30 punti a quella economica. Ciò significa che i partecipanti oltre a presentare un’offerta più bassa rispetto ai 45 euro dovranno mettere a punto un progetto complessivo di accoglienza basato sull’esperienza maturata nel settore e sulla qualità dei servizi offerti. Attualmente i baby profughi sono accolti dalla cooperativa Alce Nero di Mantova e dalla cooperativa Olinda di Medole.



Per evitare concentrazioni di migranti in vari territori, la prefettura ha deciso che le nuove strutture per minori non potranno essere ad Acquanegra, Bagnolo, Bigarello, Borgo Virgilio, Bozzolo, Canneto, Castel d’Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Gazzuolo, Goito, Mantova, Monzambano, Ostiglia, Poggio Rusco, Quingentole, Rivarolo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giorgio, Schivenoglia, Serravalle e Volta. Potranno, invece, essere riconfermati i centri di accoglienza straordinari per minori già attivi a Mantova e a Poggio Rusco. (Sa.Mor.)