Condannata la suocera violenta

CERESARA. Due anni e sei mesi di reclusione più 12mila euro di risarcimento del danno. È questa la pena inflitta dal giudice Gilberto Casari a Elena Mantelli, la suocera di Ceresara accusata di maltrattamenti in famiglia e di sequestro di persona. Vittima di queste assurde violenze la giovane nuora che per mesi ha vissuto un autentico inferno. Una serie di inaudite violenze avvenute anche con la complicità del marito, che è stato a sua volta denunciato.



Episodi da brivido quelli elencati nel capo d’ imputazione e che hanno portato al suo arresto. Dopo la scarcerazione era finita ai domiciliari, in una comunità gestita da suore nel Bresciano. Là ha tarscorso il suo tempo facendo qualche lavoretto.



La quiete di quella dimora non le ha però impedito di continuare la sua personale guerra contro la nuora e il figlio. Li vuole entrambi fuori dalla sua casa, anche se la presenza di due bambini, al momento, le impedisce di mettere in atto il suo progetto.



La donna, lo ricordiamo, era balzata agli onori della cronaca per avere seviziato, bastonato, segregato e lasciato senza cibo la moglie di suo figlio. Un figlio indagato anche lui per maltrattamenti nei confronti della moglie: non avrebbe fatto nulla per impedire quelle violenze. I due coniugi sono apparsi insieme nella trasmissione televisiva domenicale di Barbara d’Urso e hanno raccontato della propria vicenda. La nuora ha rincarato le accuse nei confronti della suocera, lamentando d’essere stata colpita anche nelle parti intime.



Si è comunque profilato con urgenza un altro problema: di cosa vivranno i due coniugi che non hanno un lavoro? Prima, come aveva sottolineato con cinismo la suocera, era lei stessa a mantenere tutti, figli compresi. E adesso, visto come sono andate le cose, vuole che se ne vadano da casa. Il comune di Ceresara comunque, ha messo in campo i servizi sociali.