Otto mesi per omicidio stradale

MONZAMBANO. Otto mesi di reclusione per omicidio stradale. La condanna è stata inflitta ieri mattina dal giudice Gilberto Casari a Marcello Guardini, sessantanove anni, di Monzambano. Il 5 ottobre di due anni fa, sulla Strada dei colli, ha investito e ucciso, uscendo da uno stop, Stefano Ferrari, trentacinque anni di Mezzane di Calvisano, in provincia di Brescia. L’ennesima croce su quel tratto di provinciale. I rilevi dell’incidente erano stati eseguiti dai carabinieri di Monzambano.

La vittima era molto conosciuta, infatti fino all’anno prima aveva indossato la maglia della Medolese calcio, mentre prima di passare al settore amatoriale aveva giocato in Promozione a Mantova (a Casalmoro) e nel Bresciano. Nella Medolese era stato determinante il suo contributo nella promozione in seconda categoria ottenuta nel 2014-2015. Nel 2015, a trentaquattro anni, Stefano aveva detto che non avrebbe più giocato, tuttavia era presente ogni venerdì dopo gli allenamenti, per la classica cena tra compagni di squadra.