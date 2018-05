Calabroni al Belfiore, i vigili del fuoco isolano l’area

MANTOVA. I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di sabato 10 maggio in via Tione per la segnalazione di uno sciame di calabroni. Gli insetti, le cui punture sono molto pericolose, e a volte anche letali, avevano fatto base in un albero del giardino del liceo Belfiore. I vigili del fuoco hanno delimitato l’area in attesa dell’intervento di una ditta specializzata.