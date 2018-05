Ferito mentre lavora in nero

MANTOVA. È arrivato al pronto soccorso in ambulanza, ferito e con alcune costole fratturate. Conseguenze evidenti di una brutta caduta. In effetti ha subito raccontato ai sanitari di essere volato da un’impalcatura, mentre era lavoro in un cantiere.

Quando però si è reso conto che le sue dichiarazioni hanno fatto scattare degli accertamenti, e che il suo racconto ha suscitato l’interesse delle forze dell’ordine e dei funzionari della medicina del lavoro, ha cambiato versione. Si è arrampicato su una serie di “non ricordo” e di “non ho detto questo”, fino a rendere impossibile la ricostruzione dei fatti. L’uomo, 45 anni, marocchino, in Italia senza permesso di soggiorno, è stato ricoverato al Poma con una prognosi di un mese, per le fratture riportate nell’infortunio. Nulla di gravissimo.

A preoccupare è piuttosto quella che ora sembra l’impossibilità di ricostruire la vicenda. L’infortunio, perché di questo sembra trattarsi, è accaduto in un cantiere di Colle Aperto. Qui perlomeno l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. A loro ha raccontato che stava lavorando in un piccolo cantiere, e si trovava su un’impalcatura a un’altezza di tre metri, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto, sull’asfalto. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi.



In Italia da poco, molto probabilmente, non immaginava che in caso di infortunio sul lavoro scattano subito delle verifiche per accertare il rispetto delle norme di sicurezza e le eventuali responsabilità. Così ha fatto retromarcia. Ma le indagini sono già state avviate, al momento senza la sua collaborazione.