Ancora da fissare i funerali del vigile del fuoco morto in moto

MANTOVA. È ancora bloccata dalla Procura la salma di Gianluca Passalacqua, il motociclista di 37 anni residente a Dossobuono di Villafranca rimasto ucciso nell’incidente di venerdì mattina sull’ex statale 62 della Cisa nel tratto compreso tra Castiglione Mantovano e Mozzecane, in provincia di Verona, all’altezza della stazione di servizio della Af Petroli.

Passalacqua, che lavorava come vigile del fuoco alla Versalis di Mantova, stava andando al lavoro in sella alla sua Kawasaki 750 quando si è scontrato con un automezzo per la raccolta dei rifiuti della cooperativa sociale Hike di Levata che pare stesse iniziando una manovra di svolta per entrare nel piazzale di un distributore. Lo schianto, avvenuto alle 5,20 di mattina, è stato violentissimo. Il motociclista è stato sbalzato per parecchi metri ed è finito contro un albero.