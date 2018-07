Muore e cade in acqua. Lo trovano i pompieri

OSTIGLIA. Era uscito di casa attorno alle 14 per andare a pescare in un canale irriguo, quello che costeggia la strada bianca tra via Vignale e via Rovigo. Aveva parcheggiato la sua Fiat Punto ai lati del fossato e subito dopo si era messo a pescare. Un malore improvviso lo ha però stroncato, facendolo finire in acqua. Ed è lì che nove ore dopo è stato ritrovato dai vigili del fuoco. Tonino Paviani abitava a Melara in provincia di Rovigo e aveva 67 anni.

Non era sposato ma viveva nella casa accanto a quella sorella. È stata proprio quest’ultima, verso le 19 di domenica, a dare l’allarme ai carabinieri di Ostiglia che hanno fatto scattare le ricerche. Quando si sono imbattuti nella sua auto hanno capito che qualcosa di molto grave poteva essere accaduto. Hanno quindi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto.

L’acqua particolarmente torbida del canale ha impedito di rintracciare subito l’uomo. Soltanto pochi minuti prima delle ventitrè il suo corpo, ormai senza vita, è stato rintracciato. L’ispezione cadaverica ha confermato che si è trattato di una morte per cause naturali, un probabile infarto. Dopo aver perso coscienza è scivolato in acqua, non più di un metro e mezzo, ma sufficiente per nasconderlo alla vista.

La salma è stata composta nelle camere mortuarie dell'ospedale di Pieve di Coriano dove si trova tutt’ora, in attesa del nulla osta da parte della procura. Tonino Paviani era molto conosciuto sia a Melara che a Ostiglia. Era un radioamatore che aveva le antenne installate sull’auto.