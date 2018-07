MANTOVA. Allarme in via Goldoni oggi, 26 luglio, in serata. In Valletta Valsecchi sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Il motivo? Da uno dei garage del civico poco dopo le 20 è emersa una densa nuvola di fumo. Con il passare dei minuti il fumo è aumentato spingendo un residente a telefonare ai pompieri.

L'intervento dei vigili del fuoco ha risolto la situazione nel giro di circa mezz'ora. Pare che l'incendio sia scaturito da un problema elettrico.