Il passaporto si prenota online, sportello solo il martedì

MANTOVA. Dal 3 settembre anche l'ufficio passaporti della questura di Mantova adotterà il sistema di prenotazione già in uso in altre questure italiane. La priorità sarà data agli utenti che prenoteranno l'appuntamento online sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it mentre lo sportello rimarrà aperto solo il martedì mattina dalle 9 alle 12 per le situazioni di emergenza. Cambieranno anche gli orari di ritiro del passaporto e della presentazione delle pratiche per i minori. Il nuovo calendario online sarà attivo da metà agosto. «Negli ultimi mesi le richieste di passaporto sono aumentate in maniera esponenziale – spiegano gli agenti – l'istituzione di questo servizio consentirà ai cittadini di presentarsi alla data e all'orario stabiliti senza essere costretti a lunghe code». —