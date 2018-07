Mantova, operai trasferiti con un fax bloccano via Brennero

Operai trasferiti con un fax bloccano il traffico in via Brennero

MANTOVA. Si sono tolti le magliette gialle da lavoro e sono rimasti a petto nudo. Le hanno appese, una dopo l’altra, alla cancellata della “loro” fabbrica, come dire: ci avete spogliato del lavoro e della dignità.



Tutti trasferiti via fax a 130 chilometri da Mantova. I 17 lavoratori della Cb Trafilati Acciai Spa (la ex Itas di via Brennero) ieri intorno alle 15 hanno ricevuto senza alcun preavviso un fax dalla proprietà che li informava che dal 27 agosto (dopo la pausa di chiusura estiva) la loro nuova sede di lavoro sarebbe stata nello stabilimento di Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza.

Alla stessa ora il fax è arrivato anche negli uffici di Cgil, Cisl e Uil. Al mattino il preambolo di quello che sarebbe successo: i 17 dipendenti hanno assistito increduli allo smontaggio dell’insegna della Cb Trafilati che copriva quella vecchia dell’Industria Trafileria Applicazioni Speciali, una tra le più antiche aziende della città. «Perché la smontate?» hanno chiesto gli operai. «Non lo sappiamo, ci hanno detto di fare così» è stata la risposta. Poco dopo il fax ha chiarito ogni dubbio.



Dalla settimana prima in via Brennero era scomparso – ufficialmente in ferie – anche il responsabile dello stabilimento. E così ieri pomeriggio è iniziata la protesta, con sciopero immediato e ad oltranza e presidio in azienda giorno e notte. Alla Cb Trafilati Spa, spogliata dell’insegna, è subito arrivato il segretario della Fiom Mauro Mantovanelli, al quale oltre a prendere visione di una situazione paradossale (in fabbrica non c’era più nessun rappresentante aziendale) è toccato il compito di tenere a freno la rabbia dei dipendenti.





In pochi minuti sono arrivate sul posto le volanti della questura e gli uomini della Digos, con i quali gli operai hanno raggiunto velocemente un accordo: un presidio, un sit in simbolico e di pochi minuti in mezzo a via Brennero. A quel punto le due volanti hanno bloccato il traffico e una quindicina di operai si è seduta sull’asfalto per cinque minuti. La Cb nel fax inviato a lavoratori e sindacati annuncia la decisione di accentrare tutte le attività oggi svolte nello stabilimento di via Brennero in capo all’unità di Tezze sul Brenta per una serie di ragioni riconducibili ad una situazione di insostenibilità strutturale sotto il profilo economico e finanziario allo scopo di evitare una situazione di stato di crisi irreversibile. Il gruppo vicentino due anni fa aveva acquistato l’Itas dal liquidatore evitando il fallimento.

«Da quel giorno – sottolineano gli operai mantovani – abbiamo lavorato sodo per tenere in vita la nostra azienda, nata nel 1954 e dove un tempo lavoravano anche 80 persone. Ecco il risultato, trasferiti tutti a 130 chilometri di distanza senza preavviso, come carne che va al macello».





«Un metodo vergognoso – attacca Mantovanelli della Fiom – e una modalità mai vista. In azienda, tranne i lavoratori, non c’è nessuno della direzione, nessuna referente, nessun legale con cui parlare, incredibile. Per lunedì abbiamo già ottenuto un incontro. Tra l’altro non si sa nemmeno che fine faranno l’azienda e i problemi ambientali. Ricordo che c’è da fare una bonifica, perché ci troviamo nel sito di interesse nazionale laghi di Mantova e polo chimico». E per questo il sindacalista ieri ha avvisato anche il vicesindaco di Mantova, Giovanni Buvoli. I lavoratori, nel frattempo, sono stati convocati dall’azienda per la fine della prossima settimana per “un esame congiunto”. —