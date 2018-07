Sospensione estiva.Trenord taglia 22 treni

MANTOVA. Da domenica 5, fino al 26 agosto, un treno su cinque di Trenord sarà soppresso per la pausa estiva. Si tratta di 474 treni giornalieri (il 20% dei 2.200 convogli giornalieri in servizio in Lombardia). Di questi, 22 sono della tratta Codogno-Cremona-Mantova che saranno sostituiti da pullman. «Se le corse sono ridotte del 20%, allora perché non scontare del 20% il prezzo degli abbonamenti mensili? – chiede Dario Balotta, di Liberi e Uguali – la maxi soppressione di treni arriva in soccorso del collasso di Trenord (crisi di mezzi,di personale, organizzativa e gestionale per il divorzio in atto tra Fnm e Fs). Gli anni scorsi il taglio di treni riguardava solo due o tre settimane di agosto, quest’anno quattro. I pendolari, e i turisti, pagheranno cari i tagli delle corse. Si sommeranno alle decurtazioni di bus e pullman, lasciando come alternativa l’auto. Scelta in controtendenza rispetto alla volontà, a parole, di promuovere il turismo con un servizio pubblico efficiente e un trasporto meno inquinante.