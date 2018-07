Trova a terra 2.700 euro. Li consegna in questura

MANTOVA. In meno di ventiquattr’ore due portafogli smarriti in città e riconsegnati da passanti, con i 2.800 euro che contenevano. Una buona notizia per chi pensava che valori come onestà e solidarietà non fossero più di casa. A segnalare i due episodi è la Questura. Il primo è accaduto giovedì 26 luglio mattina in piazza Broletto, tra le bancarelle del mercato settimanale. Una cittadina serba, nei pressi di un banco, ha raccolto un portafogli contenente documenti, una carta di credito e 2.700 euro in contanti, perduto poco prima da una donna che voleva inviare il denaro ai figli lontani. Rintracciata dagli operatori della Questura, la donna è rientrata dopo un paio d’ore in possesso dei soldi.



Il pomeriggio del giorno prima un giovane ghanese ha invece rinvenuto in zona Porta Cerese un portafogli con documenti, bancomat e 100 euro. Il ragazzo è andato subito in Questura per consegnarlo. —