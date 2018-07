Piscinette e gettini per rinfrescare i cani

MANTOVA. Al Rifugio del cane abbandonato di Mantova sono presenti circa un centinaio di cani, numero in linea con gli scorsi anni e che non ha visto un particolare aumento dall’inizio della stagione estiva.



Da gennaio ci sono state 85 adozioni che sono già state bilanciate da altrettanti nuovi ingressi. «Fortunatamente – dice Elena Algeri, la presidente – il fenomeno del cane legato al palo davanti al canile durante le notti estive è un fenomeno molto calato rispetto ad anni fa.



Il picco di ingressi è stato registrato tra aprile e maggio, tanti i cuccioli nati in famiglie che non erano disposte a tenerli ma che allo stesso tempo non avevano preso le dovute precauzioni per evitare le nascite indesiderate». Una buona città quindi Mantova, nella quale gli abbandoni sono principalmente dovuti a problemi familiari legati a persone anziane non più in grado di accudire gli amici a quattro zampe.



Il caldo non è amico degli animali e al Rifugio si prendono le dovuto precauzioni, per evitare i colpi di calore che potrebbero essere fatali. Il responsabile sanitario ha stabilito che fino ai 28° le passeggiate sono consentite evitando le ore più calde e, ai cani anziani o malati, comunque non è permesso uscire prima delle 17. Con una temperatura compresa tra i 29° e i 30° le passeggiate devono essere brevi e non affaticanti e per i cani più anziani l’orario slitta alle 17,30. Dai 33° compresi entra invece in atto il totale blocco pomeridiano delle passeggiate, consentite quindi solo al mattino non oltre le 10. Altri metodi adotatti per alleviare gli ospiti pelosi della calura estiva sono dei gettini che nebulizzano l’acqua sopra ai tetti dei box e, ai cani che apprezzano fare il bagno, è messa a disposizione una piscinetta per bagnarsi. Nei box più caldi sono invece stati installati dei ventilatori a parete.



Il canile può contare su una cinquantina di volontari per le passeggiate che grazie alla loro disponibilità (anche nel periodo estivo, nonostante le vacanze) si attestano sulle tre o quattro per cane a settimana. —