Rapina con calci e pugni, ora è caccia alla banda

MARCARIA. «Mi sono piombati addosso e mi hanno chiesto in italiano se ero solo. Ho detto che facessero quello che volevano. Poi calci e pugni, e per tutto il tempo uno mi ha tenuto a terra con il piede sul collo. Ma non erano italiani, perché tra loro parlavano in una lingua dell’Est».



Deve ancora riprendersi dal terrore, Angelo Russo, il pensionato di 68 anni che l’altra notte è stato aggredito e rapinato da tre banditi armati di pistola nella sua villetta di strada Mottella, a Campitello di Marcaria.



«Ho aspettato che se ne andassero e solo quando non ho sentito più rumori, sono uscito per andare a chiedere aiuto all’agriturismo qui vicino. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri di Marcaria con i colleghi del radiomobile: ed è subito scattata la caccia all’uomo. Molto probabilmente ad attendere i tre c’era un quarto complice, perché la casa è isolata a 500 metri dall’argine,e una fuga a piedi sarebbe stata troppo rischiosa. Nella mattinata di sabato sono arrivati anche i carabinieri del Ris di Parma, per prelevare reperti utili alle indagini. «Hanno forzato l’armadio dove tengo le armi, rubato tre pistole, una carabina e un fucile ad aria compressa, la catenina d’oro che avevo al collo, un anello, il c ellulare e un pc portatile».



Una settimana fa a Russo era stata rubata una pistola, e non si può escludere che sia la stessa usata per minacciarlo. A far propendere per questa ipotesi un paio di guanti in lattice che sono stati trovati in giardino vicino a una siepe, dove forse i rapinatori avevano nascosto l’arma.



Un colpo, evidentemente, che era stato studiato nei minimi particolari. Russo ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso, dove è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. —