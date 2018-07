Mantova, ferie non godute? Niente soldi all’ex primario

MANTOVA. Mai rinunciare alle vacanze. Dalla Cassazione arriva un giro di vite, soprattutto per i dipendenti della pubblica amministrazione, e specie per i dirigenti, che accumulano giorni di ferie non goduti sperando, a volte furbescamente, di monetizzarli quando vanno in pensione. Oppure quando si trasferiscono da un ramo all’altro del pubblico impiego, tirando comunque il fiato grazie ad altre forme di riposo compensativo.



Per passare all’incasso delle ferie non consumate non è sufficiente sostenere la semplice carenza di organico – afferma la Suprema Corte – ma servono documenti circostanziati che dimostrino «eccezionali e motivate esigenze di servizio o cause di forza maggiore» che hanno reso indispensabile la rinuncia alle vacanze, lontano dal lavoro. Così gli “ermellini” hanno respinto la richiesta di un ex primario, Carlo Alberto Calciolari, che in dieci anni di servizio all’Ausl di Reggio Emilia, dal 1993 al 2003, aveva accumulato 246 giorni di ferie non godute e poi, quando era passato a dirigere il reparto di ortopedia all’ospedale di Pieve di Coriano aveva chiesto l’indennità sostitutiva all’azienda sanitaria reggiana.



Non bisogna, però, pensare che il dottore fosse perennemente inchiodato al suo reparto perché, nel suo controricorso, l’Ausl di Reggio ha segnalato che il medico aveva goduto di ben 171 giorni di congedi aggiuntivi per rischio radiologico, contro i 115 previsti da contratto.



In primo grado il primario aveva ottenuto l’indennizzo, poi la Corte di Appello di Bologna, con la decisione confermata adesso dalla Cassazione, glielo aveva negato affermando che «alla cessazione del rapporto di impiego le ferie residue» possono essere «monetizzate solo quando il mancato godimento sia determinato da effettive e indifferibili esigenze di servizio, formalmente comprovate, o, comunque, a causa di ragioni indipendenti dalla volontà del dirigente».



Il camice bianco – già noto alle cronache per aver patteggiato una condanna per peculato per una serie di visite private non autorizzate (leggi scheda) – non è stato in grado, nemmeno davanti alla Cassazione, di allegare alcun documento che dimostrasse la necessità della sua presenza a scapito del diritto alle ferie, e la sola affermazione che l’organico era sotto del 50% non prova nulla. L’ex primario è stato condannato a pagare oltre quattromila euro di spese legali in favore della Ausl di Reggio Emilia.

Il precedente. Ancora lui. L’ex primario di Pieve di Coriano, Carlo Alberto Calciolari, era già finito nei guai (e sul giornale) per una vicenda di visite private non dichiarate. Tutto era cominciato nel 2013 quando la Guardia di Finanza gli aveva sequestrato più di 544mila euro in contanti, nel suo studio a Bagnolo. Per le Fiamme Gialle quei soldi erano frutto dell’attività che l’ortopedico svolgeva privatamente violando la convenzione con il Poma. Calciolari aveva scelto il regime di intramoenia allargato, ovvero visite private in ospedale e nel suo studio, dietro versamento di una percentuale al Poma. Dopo aver patteggiato due anni (pena sospesa) per peculato, ed essere stato assolto dall’accusa di evasione fiscale, Calciolari era stato licenziato con preavviso (il che gli ha permesso di andare in pensione) ma nei suoi confronti è ancora aperto il giudizio contabile: in primo grado la Corte dei Conti regionale lo ha condannato per danno erariale nei confronti Poma, a cui dovrebbe restituire oltre 366mila euro.