Nuovo Cup e centro prelievi.Un anno di lavori al Poma

MANTOVA. E' iniziato al Poma l’allestimento del cantiere che entro un anno trasformerà l’ex lavanderia nei nuovi Cup e Centro prelievi. I due importanti servizi ospedalieri, che ogni giorno accolgono centinaia di pazienti, saranno dunque ospitati in un’unica e moderna struttura situata in una posizione centrale e strategica all’interno del complesso saniario.



I lavori veri e propri di ristrutturazione del padiglione che fino a sei anni fa accoglieva la lavanderia, il cui servizio è stato esternalizzato, inizieranno a settembre, ma nel frattempo l’area di fronte all’attuale Cup, alla mensa e al Cao (circolo aziendale ospedalieri) è stata delimitata ed è entrato in vigore il divieto di sosta per consentire l’insediamento dei macchinari. L’importo complessivo dell’intervento è di oltre 2 milioni e mezzo di euro, finanziati dalla Regione.

Ma vediamo nel dettaglio come sarà il nuovo padiglione. Qui saranno collocati gli spogliatoi del personale, i servizi igienici, i locali tecnici e i depositi. Sono in programma lavori strutturali e di riqualificazione degli impianti e di adeguamento alla normativa antincendio. La zona disponibile si estende su mille metri quadrati da suddividere in due aree: centro unico di prenotazione, in prossimità dell’ingresso principale, e centro prelievi.



È previsto uno spazio per l’attesa del pubblico con circa 200 posti a sedere. «Le postazioni di front office – fanno sapere dall’ospedale – saranno in grado di gestire le richieste di prenotazione, pagamento, consegna referti e informazione ai cittadini con una dotazione di 12 sportelli (ora sono 9). Sono previsti anche uffici, depositi e servizi igienici. Al centro prelievi, attualmente situato in un vecchio edificio vicino all’ex pronto soccorso, saranno realizzati ambulatori per visite, locali accettazione-ritiro campioni, box prelievi, sala d’attesa con circa 100 posti a sedere, locale tecnico e postazione micro-biologica. Alla fine gli spazi saranno raddoppiati.



Il progetto prevede l’adeguamento della rampa principale di accesso. Verrà demolita la seconda rampa sul fronte nord e realizzata una nuova scala. Quest’ultima si raccorderà al nuovo collegamento esterno, che fungerà da uscita per gli utenti disabili. Saranno inoltre creati posti auto disabili in prossimità della rampa principale di accesso all’edificio.

Le scelte dei materiali e le caratteristiche del progetto, spiegano ancora dal Poma, sono in linea con il concetto di umanizzazione dei luoghi di cura. Un occhio di riguardo è infatti stato riservato al benessere dei cittadini sotto il profilo ambientale, acustico (riduzione dei rumori interni) e visivo (studio del colore).Durante la ristrutturazione saranno inoltre utilizzati materiali ecologici nel rispetto dei principi di igiene, salubrità e sostenibilità.