Finanziati nove progetti per la coesione sociale

MANTOVA. Dalla Fondazione Comunità Mantovana sono stati deliberati contributi per 75mila euro per 9 progetti promossi da enti del territorio mantovano e rispondenti a strategie di coesione sociale, di coinvolgimento di giovani e di studenti. Nuova e innovativa la strategia di erogazione pianificata dalla Fondazione Comunità Mantovana e dalla Fondazione Cariplo che non prevede tempi e procedure dei bandi ordinari ma che incentiva forme di raccolta fondi.

Il presidente Carlo Zanetti: «La mission della fondazione è quella di sensibilizzare la società civile nel suo complesso e costruire con essa un solido rapporto di collaborazione attorno ad iniziative a favore della nostra comunità. La realizzazione di progetti rappresenta una ricchezza importante e da valorizzare, un capitale che continuerà ad attivare risorse economiche e sociali».

Per i nove progetti il finanziamento della fondazione è stato del 70% del costo e per il restante 30% le organizzazioni beneficiarie dovranno organizzare eventi e iniziative per coinvolgere sponsor e donatori.