«Una vita di disagi».Ora i pendolari bussano in Procura

MANTOVA. Doveva esserci un esposto, anzi dovevano essercene due. Inviati alle procure di Mantova e Cremona. Ma il parere degli avvocati ha suggerito un cambio di strategia: così i responsabili dell’associazione Utenti del trasporto pubblico (Utp) e del comitato di pendolari InOrario hanno ripiegato su due lettere. Indirizzate sempre alle procure di cui sopra, per offrirsi a «descrivere i disagi che non solo la sera del 24 luglio si sono manifestati, ma i disagi di una vita» come riferiscono Andrea Bertolini e Matteo Casoni.

Sotto la lente c’è la linea ferroviaria Milano-Cremona-Milano con i suoi 90 chilometri di binario unico. Ci sono i treni guasti, i vagoni ai quali i pendolari si affidano ogni giorno, sperando ogni volta che sia quello buono. Che la destinazione non sbiadisca in un miraggio. L’intento? «Vedere se assieme alla magistratura possiamo “forzare la mano” e avere maggiori attenzioni da parte da Trenord». Azienda che, lamentano Bertolini e Casoni, in questi giorni oppone «bocche cucite», o al massimo concede «parole a mezza bocca» alle richieste di confronto. Così dopo che si è diffusa la notizia dell’informativa alle procure.



Il 24 luglio è solo la punta dell’iceberg – una delle tante punte – il disagio simbolico ed estremo di un viaggio durato più di sei ore, due delle quali trascorse in mezzo ai campi, pochi chilometri prima di Acquanegra Cremonese. Ore ad alta tensione. Liti, carabinieri, ambulanze. Un incubo per cinquecento passeggeri. «Se saremo convocati in procura, racconteremo una vita di disagi» ripetono Bertolini e Casoni, riservando una stoccata a chi, tra i pendolari esasperati, pretenderebbe proteste più ruvide, e boicotta la loro strategia morbida. L’imperativo è «restare nella legalità», scartando mosse emotive come l’occupazione dei binari. Serve lavorare di testa, non ascoltare il ringhio di pancia: il prossimo passo è «raccogliere deleghe tra i viaggiatori».