Getta la sigaretta accesa e brucia la tenda da sole del vicino

MANTOVA. Qualcuno dal secondo o terzo piano di un palazzo di via Chiassi, dopo aver fumato una sigaretta, ha pensato di gettare il mozzicone dalla finestra. Ma il mozzicone, ancora acceso, è finito su una tenda da sole del piano di sotto dandole fuoco. Quando il padrone di casa se n’è accorto non ha potuto fare altro che chiamare i vigili del fuoco.



È successo stamattina (5 agosto) a poca distanza dalla caserma dei carabinieri. I pompieri hanno dovuto lavorare per quasi mezzora, sotto gli occhi stupiti non solo del padrone di casa ma anche dei passanti che si sono sicuramente chiesti come una tenda da sole, a riparo di un balcone, potesse andare in fiamme. Il mistero è stato risolto dai vigili del fuoco che, con tutta probabilità, hanno trovata la causa.



Una causa piovuta dall’alto che altro non poteva essere che un mozzicone di sigaretta. È molto probabile che il proprietario della tenda da sole andrà a fondo alla vicenda, anche per ottenere il giusto risarcimento, visto che questi tendoni non hanno certo un costo irrisorio.