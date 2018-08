Un’umidità da record, da giovedì pomeriggio le prime piogge

MANTOVA. Un paio di gradi in meno, ma fa sempre piuttosto caldo. Martedì 7 agosto la massima in città è salita fino a 36,1 (umidità al 59%) mentre la minima, registrata alle 7 di mattina, si è fermata a 24,1 (80%).



Nei prossimi giorni l’alta pressione potrebbe indebolirsi leggermente provocando una situazione di instabilità temporanea con qualche temporale. Caldo e afa rimarranno e le temperature rientreranno nella norma solo da domenica in poi. E anche oggi ci sono stati malori da caldo.



Intanto in queste ore sono in arrivo le prime nuvole, che porteranno qualche grado in meno. Ma per la pioggia – si parla sempre di temporali estivi – bisognerà aspettare fino a giovedì pomeriggio o al massimo venerdì. Nella giornata di mercoledì sono previsti addensamenti sparsi fino al primo mattino, quindi in prevalenza poco nuvoloso. Dal pomeriggio nuvolosità irregolare con temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Si viaggia quindi tra i 21 e i 24 gradi di minima e tra i 30 e i 34 di massima.

Giovedì sono attese le prime precipitazioni in pianura dopo giorni di grande caldo e afa. Ma il refrigerio sarà temporaneo. Venerdì cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci e temporali e ovviamente temperature minime e massime in lieve calo. Ancora buone notizie sul fronte degli inquinanti, con condizioni atmosferiche da neutre a favorevoli alla loro dispersione con valori delle micropolveri e dell’ozono al di sotto dei livelli di attenzione. —