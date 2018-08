I ladri entrano in azione, nel mirino il Superstore

SUZZARA. Il titolare del “Best Superstore” di via Toti, a Suzzara, grazie alle telecamere di videosorveglianza è riuscito a vedere un uomo e una donna con due bambini, che rubavano merce nel suo negozio. Il fatto si è verificato venerdì scorso. Quando il proprietario ha verificato che in cassa non tutti gli oggetti ripresi dalle telecamere erano passati sotto lo scanner ha cercato di fermare la coppia di ladri i quali, scoperti, hanno subito inviato un sms alla loro complice che si trovava alla guida di un furgone Citroen “Berlingo” di colore bianco con il finestrino del conducente spaccato. Il titolare del Best Superstore ha provato a bloccare la donna alla guida del furgone che però nel fare la retromarcia ha tentato di investirlo. Alla fine la banda è riuscita a scappare, ma il titolare ha fatto in tempo a scattare alcune foto dei malviventi e a pubblicarle sulla pagina Facebook del “Best Supersore”.