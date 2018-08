Il racconto del marito: «Sara travolta dalla Y che ha invaso la corsia»

PEGOGNAGA. Non sono ancora stati fissati i funerali di Sara Zanchi, la 50enne deceduta martedì mattina a seguito del tragico incidente avvenuto sulla sp 49, la strada provinciale che collega Suzzara al casello di Pegognaga della A22 del Brennero. La salma è stata presa in custodia dalle onoranze funebri Concordia di Pieve. Forse nella giornata di oggi potrebbe arrivare il nulla osta per la sepoltura.



L'incidente era avvenuto su una semicurva a Polesine (Pegognaga). I carabinieri che hanno fatto i rilievi di legge, dopo aver sentito le persone coinvolte nell'incidente, hanno potuto stabilire l'esatta dinamica. Rispetto a quanto da noi pubblicato sull’edizione di ieri le cose sono andate molto diversamente, e di questo ci scusiamo in modo particolare con i familiari della vittima.



A raccontare i tragici momenti in cui ha visto morire la moglie Sara è proprio il marito, Leonardo Veneri: «Eravamo in fila e stavamo viaggiando verso Suzzara. Ad un certo punto la Lancia Y guidata dalla ragazza si è spostata dalla nostra parte. Io ho fatto in tempo a sfiorare l'auto col gomito e a buttarmi tutto sulla destra, ma poi la Lancia ha invaso la nostra carreggiata e ha centrato in pieno la moto con in sella mia moglie Sara. Nel primo pomeriggio di martedì sono stato in caserma a Pegognaga dove ho ritirato copia del verbale. La responsabilità dell'incidente - ha aggiunto Veneri - è tutta della ragazza che guidava la Lancia Y».



Anche la donna che guidava la Bmw, passato l'iniziale shock, ha cominciato a ricordare alcuni momenti: «Le moto erano davanti a me e dopo non ho più capito niente. Ho visto qualcosa volare e l'auto rossa (la Lancia Y, ndr) che mi è venuta contro. Ho provato sterzare bruscamente sulla destra ma non ho potuto evitare l'impatto».



Sulla Lancia Y, come ricordato nell'edizione di ieri, viaggiava una ragazza di 24 anni, G.P., residente a Luzzara, figlia di un carrozziere di Pegognaga. La giovane, subito dopo l'incidente era stata ricoverata all'ospedale di Suzzara per lievi traumi. L'ipotesi più probabile è che all'origine della sua sbandata, con conseguente invasione della carreggiata opposta, ci sia stata una distrazione. —