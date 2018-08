La Toto: «I lavori al ponte stanno per riprendere. È stata una pausa estiva»

SAN BENEDETTO PO. Dopo un consistente stop, la Toto fa sapere che i lavori sul ponte di San Benedetto stanno per riprendere. L’azienda lo fa sapere tramite un comunicato, definendo “brevissima pausa estiva” un blocco che sta tuttora preoccupando le istituzioni e i cittadini.



«Riprendono a regime - si legge nella nota - i lavori per la costruzione del ponte. Dopo la brevissima pausa estiva, il 20 agosto, le attività riprenderanno a pieno regime con la realizzazione delle opere in alveo. L’obiettivo è realizzare 19 pali di fondazione nel grande fiume, pali che si spingeranno fino a settanta metri di profondità e che costituiranno la fondazione su quale realizzare la grande pila centrale del progetto».



Sulla sponda di San Benedetto Po ieri è arrivata una trivella che verrà spostata sui pontoni già allestiti nelle settimane scorse e che consentiranno all’escavatrice di lavorare galleggiando sul fiume.



«I pali che verranno realizzati nell’alveo - spiega la Toto - avranno un diametro di un metro e mezzo e saranno profondi mediamente più di 70 metri, in modo da raggiungere gli strati più solidi del terreno sotto il letto del fiume e garantire l’ancoraggio al suolo del nuovo ponte. In particolare, 14 pali costituiranno la fondazione delle pile definitive del nuovo ponte mentre altri cinque serviranno a supportare le pile provvisorie, quelle che sosterranno la nuova struttura durante le fasi di demolizione del vecchio Ponte e che saranno eliminate a costruzione ultimata del nuovo».



I lavori che verranno realizzati a partire dal 20 sono importanti, soprattutto per il rispetto del programma di costruzione del ponte. «Per evitare ritardi e rispettare i tempi del progetto - spiega ancora la società - è necessario realizzare i pali di fondazione in questo periodo, quando il fiume, dopo mesi di piena che hanno impedito l’esecuzione dei lavori, ha raggiunto i suoi livelli più bassi. Intanto, per venire incontro alle esigenze del Comune e dei cittadini di Bagnolo, da ieri è stata riaperta temporaneamente al traffico via Molinaria».



La strada verrà di nuovo chiusa al traffico una volta che i lavori per la costruzione del ponte riprenderanno anche in quel tratto della sponda.



Con la normale ripresa delle attività, Toto Costruzioni Generali «testimonia l’impegno della società nella costruzione del ponte, nei tempi e nelle modalità previste dalla commessa». —