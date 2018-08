Investe due turisti e fugge, scatta l’arresto

MONZAMBANO. Investe due turisti a piedi poi se ne torna tranquillamente a casa. Ma non ha fatto molta strada l’ultrasettantenne residente nella zona di Monzambano, responsabile dell’incidente e della fuga. Alcuni testimoni hanno assistito alla scena, lo hanno addirittura affiancato in auto per avvisarlo di quanto accaduto, ma l’uomo non si è fermato. Informate le forze dell’ordine, è stato rintracciato nella sua abitazione dalla polizia stradale di Desenzano che lo ha arrestato per lesioni gravissime, omissione di soccorso e fuga.



I due turisti, una coppia di inglesi, lei 61 anni, lui 71, sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale di Desenzano del Garda con 60 e 10 giorni di prognosi. Il fatto è successo venerdì sera poco dopo le otto in via Moscatello, la strada che collega Monzambano e Pozzolengo.



I due turisti inglesi, ospiti di una struttura ricettiva del Basso Garda, stavano passeggiando per via Moscatello, ammirando, al tramonto, lo splendido panorama delle colline moreniche. Alle loro spalle, a un certo punto, è arrivata una Fiat Multipla. Non si sa esattamente cosa sia successo: probabile che l’anziano automobilista sia stato abbagliato dal sole basso o si sia distratto un attimo.



E con la fiancata destra ha urtato i due pedoni che camminavano sul ciglio della strada. Per fortuna, la velocità con cui la vettura viaggiava non era elevatissima, oppure i due turisti hanno fatto in tempo ad accorgersi del mezzo che arrivava. Non sono riusciti a scansarlo, la Fiat li ha travolti e scagliati a terra. Ma per fortuna le lesioni riportate dai due non si sono rivelate fatali. La donna ha riportato solo contusioni guaribili in dieci giorni, il marito ha una frattura che richiederà una convalescenza di almeno due mesi.



La cosa grave però è che l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso. Come niente fosse, dopo aver investito ben due persone, l’uomo ha proseguito la sua corsa. E a nulla è valso l’inseguimento e il tentativo di farlo fermare compiuto da un altro automobilista.



Ma, come si diceva, la sua fuga è durata poco. Allertato il 112 di emergenza, sul posto si è precipitata la Stradale di Desenzano (in un primo momento si credeva che l’incidente fosse accaduto oltre il confine bresciano). Rintracciato poco più tardi a casa, l’automobilista è stato arrestato. Il pm di turno, vista l’età, ne ha disposto i domiciliari. — D.M.



