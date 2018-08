Mantova saluta la sua bandiera: «Giagnoni, grazie del tuo esempio»

MANTOVA. Da 65 anni l’11 agosto è giorno che chi ama lo sport detesta, per l’addio a Tazio Nuvolari. Da oggi c’è una ragione in più per storcere il naso a queste 24 ore che hanno congedato dal mondo un altro dei figli più amati, Gustavo Giagnoni. Tanta la gente in Duomo a palesare lacrime, a condividere abbracci e dolore con la vedova Fatima, chiusa e composta come voleva il Mister, ai figli Basilio e Daniela, ai fratelli e chi è cresciuto con il cuore e la testa in viale Te o nei luoghi che il Giagno ha respirato e nei quali ha trasmesso i suoi valori, quei valori che il celebrante don Renato Zenesini ha voluto porre al centro della sua omelia, preparata da buon neofita del calcio dopo un consulto con i familiari ma anche con tanta riconoscenza e cristiana sensibilità.





COME SAN PAOLO



Gustavo - ha detto don Renato - ha raccolto affetto e stima, ha tramesso il valore della corsa come fece San Paolo a conclusione di venti anni di annuncio della Parola. «Passione era tra le parole da lui più amate, Gustavo ci ha trasmesso anche la bellezza di appassionarsi a una cosa e la gioia di correre. Come San Paolo ha concluso la sua corsa, combattendo la buona battaglia. Preghiamo perché Gustavo possa suscitare presso Dio l’avvento di persone come lui, attendendo di incontrarlo per l’eternità al termine della corsa ora potrà incontrare i compagni che lo hanno preceduto nel Mantova o che ha incontrato nella sua carriera. E scegliere se spronarli, giocare con loro o allenarli come faceva qui».





I VALORI CHE CONTANO



La celebrazione si è svolta nel continuo riferimento all’«onestà, alla correttezza, alla lealtà, alla generosità» ai valori, insomma, che facevano di Gustavo Giagnoni una persona pulita, che non ha mai fatto passi indietro, scontando magari l’assenza di rapporti con il calcio che conta ma potendo, lui sì, girare sempre a testa alta. Quella coerenza che non solo il figlio Basilio ha sottolineato nel saluto ma che anche professionisti come Claudio Sala, glorioso capitano del Torino («Era fumantino ma unico nel cementare i rapporti con i giocatori») grandi ex come Giovanni Toschi («Un uomo eccezionale») o il dg granata Comi («Grande uomo e sportivo») gli riconoscono.

Mantova saluta la bandiera Giagnoni: "Grazie"



ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO



I visi di chi è intervenuto hanno subìto le ingiurie degli anni e dalla spensieratezza del bel tempo si sono incupiti, il fattore comune a tutti è la lacrima però il ricordo non è formale. Nell’era che ha istituzionalizzato l’applauso ai morti i cori, lo striscione e la bandiera che i tifosi hanno sventolato per Gustavo Giagnoni sono in sintonia con una cerimonia piena di rimpianto, commossa, riconoscente e serena. Dopo il rito di ieri mattina il corpo di Gustavo Giagnoni verrà cremato, la data e la sepoltura delle ceneri è da definire.





IL MIRACOLO DI GUSTAVO

Il Mister è il solo ad avere, in vita e in morte, saputo mantenere vicine realtà sportive da un secolo come cani e gatti. La storia antica di Mantova e Cremonese e quella recente fra biancorossi e granata è ricca di episodi di cronica antipatia ma Gustavo Giagnoni, in vita e in morte, ha saputo coagulare sensazioni e posizioni in antitesi rendendole un unico gruppo di persone affratellate dall’attaccamento verso un Uomo la cui mancanza sarebbe lancinante se non venisse in soccorso a chi ha avuto il privilegio di conoscerlo una miniera di episodi, fatti, parole e scelte che fanno del Mister un Highlander dello sport italiano. Se è vero che un uomo non muore mai sin che qualcuno si ricorda di lui potrà forse capitare che da lassù l’anima di Gustavo, ovviamente chiedendo licenza al padreterno, possa guardare alla gente della sua Mantova e chiedere benevolenza per noi spiegando come, anagrafe a parte, chi ama il Mantova è figlio suo. Tutti. —