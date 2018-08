Rapinano il negozio e fuggono a piedi, catturati ai giardini Nuvolari

MANTOVA. Sono entrati nel negozio di prodotti alimentari indiani di via Bettinelli e con aria spavalda hanno messo le mani su alcune bevande, con il chiaro intento di uscire senza pagare. Il negoziante ha cercato di fermali e in cambio ha ricevuto uno spintone. Il furto, trasformatosi in rapina, è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 16.30. I due sconosciuti sono fuggiti in direzione dei giardini Nuvolari, dove poco dopo su segnalazione del negoziante indiano che li aveva rincorsi per alcuni metri sono arrivati in forze le auto di questura, carabinieri e polizia locale. I due in fuga, entrambi italiani residenti in Brianza – F.B., 37 anni e C.V., di 47 anni – stavano litigando con i componenti di due famiglie di immigrati seduti sulle panchine. Le forze dell’ordine li hanno subito bloccati e portati in questura, dove poco dopo è arrivato il negoziante rapinato per il riconoscimento. Durante la cattura poliziotti, carabinieri e vigili hanno perlustrato la zona e hanno rinvenuto alcune confezioni di marijuana nascoste nelle lattine gettate tra i cespugli. —