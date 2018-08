Sos sicurezza in corso Garibaldi, ora per i pedoni strisce protette

MANTOVA. Un singhiozzo lungo sette passaggi pedonali. Il guaio è che spesso singhiozzo non è, perché, incoraggiate dalla lingua d’asfalto che corre dritta, automobili e motociclette non interrompono la marcia anche quando dovrebbero fermarsi. Altro guaio: escludendo il passaggio all’incrocio con i viali Allende e Risorgimento, governato dai semafori, le altre strisce pedonali sono mal segnalate. Così in corso Garibaldi dove, dopo il violento incidente di giovedì sera, quando un motociclista ha travolto un ragazzo sulle strisce sbalzandolo a trenta metri di distanza e ferendo gravemente anche se stesso, i residenti tornano a chiedere attraversamenti più sicuri. E a denunciare il piede pesante di tanti automobilisti.





I RESIDENTI



«Il rettilineo cancella i passaggi pedonali nella percezione di automobilisti e motociclisti, che sfrecciano a tutta velocità – lamenta un residente di via Gradaro – e parliamo di attraversamenti verso luoghi sensibili. Devono essere messi in sicurezza, magari con dei dossi o delle isole come quelle di viale Risorgimento. Non c’è alternativa». Vero, le strisce orientano i passi verso la biblioteca Baratta, la chiesa di Santa Caterina, due gelaterie, un tabacchi, la farmacia Delfini, la scuola materna Vittorino da Feltre. Luoghi “sensibili”, che messi in sequenza, coprono una larga gamma di passi: da quelli dei bambini della materna agli altri degli anziani che frequentano la chiesa.

A testimoniare come raggiungere l’altro lato della strada sia spesso un’impresa affannosa è una signora che abita nello stesso palazzo di Kristian Selaj, il ragazzo investito giovedì. «Per attraversare sulle strisce, io che ho anche una protesi all’anca, devo sempre allungare il braccio e mostrare la mano aperta. E spesso non basta, l’altro giorno mi sono passate davanti dieci automobili prima che riuscissi ad attraversare. Cosa devo fare, buttarmi in mezzo alla strada?». La mano aperta, quasi a chiedere permesso. Un paradosso. Tale anche per l’assessore Iacopo Rebecchi.

leggi anche: Travolto sulle strisce da una motocicletta. Volo di 30 metri: grave anche l’investitore Il ragazzo stava attraversando sulle strisce all'altezza della chiesa di Santa Caterina. Grave anche il motociclista 25enne sbalzato dalla moto dopo una carambola contro un auto e scivolato sull'asfalto



L'ASSESSORE



«Corso Garibaldi va reso più sicuro con degli attraversamenti protetti – concorda Rebecchi – Lavori pubblici e ufficio viabilità sono già al lavoro per individuare le risorse e le soluzioni più efficaci per costringere automobilisti e motociclisti a rispettare limiti e regole che già ci sono. Il senso di responsabilità alla guida di ciascuno di noi resta comunque il primo fattore di sicurezza, ma va reso più sicuro l’attraversamento pedonale del corso».

Se la soluzione delle isole pedonali adottata in viale Risorgimento appare di difficile traducibilità in corso Garibaldi, tra le ipotesi allo studio c’è quella degli attraversamenti rialzati, che obbligherebbero gli automobilisti a frenare. Altra richiesta raccolta tra i commercianti del corso, quella di potenziare l’illuminazione: le lampade a led sospese lungo le due corsie non evidenzierebbero a sufficienza i passaggi pedonali. Da segnalare anche attraverso dei cartelli.





L'INCIDENTE



Negli occhi dei residenti incrociati lungo il corso si leggono preoccupazione e angoscia per l’incidente di giovedì, che ha riproposto in modo drammatica il tema della sicurezza dei pedoni. Kristian, 22 anni, attraversava le strisce per raggiungere i giardini di piazza dei Mille. Francesco Ghisini, 25 anni, era in sella alla sua Yamaha. Ora sono in ospedale, entrambi ancora in serie condizioni. —