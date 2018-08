Ragazzo morto al parco: sotto esame le panchine

CASTEL D’ARIO. L’obiettivo: capire il perché il perno che faceva sia da sostegno che da asse di rotazione alla panchina girevole abbia ceduto di schianto e travolto uno dei ragazzini che ci giocavano sopra. A quanto pare, però, la rottura del palo su cui appoggiava la pesante struttura non è stata così improvvisa: è avvenuta poco a poco, la lesione nel metallo si è approfondita per gradi, tutte le volte che i ragazzini ci salivano sopra per giocare come fosse una giostra. Fino alla tragedia di otto giorni fa.

Il primo atto concreto nell’inchiesta per la morte di Matteo Pedrazzoli, 14 anni, si è consumato ieri mattina ai giardini dell'Ecomuseo di Castel d’Ario. In un sopralluogo tecnico nel parco che la sera di venerdì 10 è stato teatro della tragedia, è stata messa sotto osservazione sia la panchina crollata che la gemella, rimasta in piedi. Un primo assaggio, «importante perché ci ha consentito un’osservazione nel contesto urbanistico in cui il fatto è accaduto» ha osservato il pubblico ministero Silvia Bertuzzi. Dopo di che, probabilmente già la prossima settimana, entrambi i manufatti – che pesano non meno di otto quintali l’uno – verranno rimossi per essere sottoposti a ulteriori test e per mettere l’area in sicurezza.

Il sopralluogo è durato quasi tre ore. Alla presenza del pubblico ministero e dei legali dei familiari della vittima e dei sei indagati, il consulente della Procura e quelli di parte hanno fatto rilievi video-fotografici e osservato sia la panchina abbattuta che quella ancora funzionante.

Gli esperti hanno verificato sia il movimento di rotazione che l’oscillazione laterale. Sarebbe stato proprio un movimento di ondeggiamento, prodotto dai ragazzini che stavano in piedi sulla seduta, a mettere in crisi il perno della panchina girevole, un palo di metallo del diametro di una ventina di centimetri con una parete finissima, solo cinque millimetri di spessore.

Un perno che, se poteva reggere alla semplice rotazione, ha ceduto a una dinamica imprevista, quella dell’oscillare di lato, riscontrabile anche solo sedendosi a un’estremità della seduta o appoggiandosi all’alzata. Resta il fatto che quella del difetto di progettazione e realizzazione è al momento è solo un’ipotesi su cui il consulente della Procura sta lavorando.



L’unico indagato presente al sopralluogo ieri era Elena Bellini, l’architetto progettista. Il sindaco Daniela Castro, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Marco Furini, e poi Luca Bronzini, titolare di una società di restauro, e i carpentieri trentini Cristian e Loris Manfredi – tutti indagati con l’ipotesi di omicidio colposo – erano rappresentati dai rispettivi difensori. Altra cosa rilevata ieri è il fatto che ai giardini non ci siano cartelli con le istruzioni d’uso per le panchine a leggio. Entro 60 giorni il consulente consegnerà la sua relazione al pubblico ministero.



