Il leghista Dara: «Da Confindustria solo pregiudizi»

MANTOVA. «I giudizi sul governo sono legittimi, ma quelli espressi dal presidente provinciale id Confindustria sono pregiudizi». Lo dice il parlamentare castiglionese, eletto per la Lega, Andrea Dara, commentando le dichiarazioni del numero uno di via Portazzolo, Alberto Marenghi sulla Gazzetta di Mantova. «Rispetto le opinioni e i giudizi del presidente Marenghi, ma più che altro mi sembrano pregiudizi - dichiara il deputato - Emettere una sorta di sentenza definitiva prima ancora che i fatti accadano, non saprei definirla se non pregiudizio, appunto».



«Non tenere conto che questo Governo è in carica da tre mesi scarsi e che è subentrato a bilancio dello Stato già determinato, senza possibilità di manovra, e che solo attraverso la sua finanziaria riuscirà a rendersi pienamente operativo, significa rendere parziale il ragionamento» afferma Dara, membro della commissione attività produttive della Camera.



Che continua: «Negli incontri diretti che abbiamo avuto con Confindustria, per sentirne le esigenze e prospettare possibili politiche e interventi specifici per il nostro territorio, i termini sono stati da subito chiari rispetto all’operatività, che non poteva precedere la prossima legge di Bilancio. Ma, evidentemente, ognuno fa la sua politica ed essendo passato il tempo in cui al Governo si dichiarava che il programma era il medesimo di Confindustria, qualche dissapore si deve essere creato».



«Ma non importa - dice Dara - noi le cose ci impegneremo a farle sempre e comunque e le faremo per quanto sia possibile e ragionevole, cercando di rispondere non a una sola specifica realtà ma al complesso del mondo del lavoro e della produzione».



E conclude: «Il vero problema del nostro mercato interno sono le basse retribuzioni medie rispetto all’Europa e il troppo precariato. I soldi le imprese li mettono ma un fisco fuori scala, una politica di spesa improduttiva che ha polverizzato risorse e il peso di un debito che invece di diminuire è stato negli ultimi anni abbondantemente aumentato, li tolgono dalle tasche dei lavoratori. Su questo, oltre che su investimenti e innovazione occorre intervenire, come intendiamo fare, ad esempio con la Flat Tax. La Lega non ha condiviso tutti i contenuti del Decreto Dignità, ne ha determinato modifiche e intende migliorarlo ma non deroga da politiche di lotta al precariato e di rivalutazione del valore del lavoro e della sua stabilità e sicurezza».