Sabbioneta si veste a festa per i dieci anni di Unesco

SABBIONETA. Un mese di iniziative, con le quali celebrare i dieci anni del riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità. Il programma è stato presentato ieri nel teatro all’Antica dal sindaco Aldo Vincenzi, da Anna Ghizzardi, Agnese Costa e Lara Casali. «Tante manifestazioni – ha spiegato il primo cittadino, alla presenza del vice sindaco Monnalisa Azzali – di estrema importanza e bellezza». «Sabbioneta – ha proseguito la Ghizzardi – si veste a festa per risvegliare l’affetto alla città e l’orgoglio di essere un sito unico che tutto il mondo ci invidia».



Questo il programma: venerdì 7 settembre inaugurazione del giardino di Palazzo Giardino, sabato 8 celebrazione del decennale con iniziative che si susseguiranno tutto il giorno, domenica 16 settembre ‘Festival teatro di figura’ con cinque artisti che si esibiranno in altrettanti ambienti storici, martedì 18 presentazione del portale turistico di Sabbioneta collegato ai social, che accoglierà anche le attività degli operatori interessati, giovedì 27 incontro con gli insegnanti delle scuole per la presentazione dell’attività rivolta al turismo scolastico. Infine venerdì 28, consegna della cittadinanza onoraria a Don Ennio Asinari, scopritore del Toson d’oro di Vespasiano Gonzaga. Di seguito il programma del prossimo week end: venerdì 7 alle 20 inaugurazione de “Il Giardino de la Fontana”, o giardino del Casino di Sabbioneta che fu realizzato a fine Cinquecento su probabile disegno di Bernardino Campi: il luogo delle delizie di Vespasiano Gonzaga, nel quale il nobile sabbionetano accoglieva gli ospiti illustri, è stato infatti recuperato. Dopo l’inaugurazione, si terrà un concerto di fontane danzanti. Sabato 8 si inizia alle 11 al Teatro all’Antica con una Lectio Magistralis dell’illustre storico dell’arte Antonio Paolucci, dal titolo ‘Sabbioneta: patrimonio della Città, patrimonio dell’Umanità”. Al termine, presentazione e donazione del plastico della Città a cura del Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta.



Dalle 12 alle 18, in collaborazione con Poste Italiane verrà realizzato uno speciale annullo filatelico che verrà dedicato a cartoline di Mantova e Sabbioneta, previa apposizione di un francobollo che rappresenta la Città Ideale. Alle 16.30 in piazza d’Armi è previsto uno spettacolo di animazione per bambini a cura di CoopCulture. Alle 18 nel teatro all’Antica, concerto per violino, arpa e contrabbasso per “Una celebrazione in musica” ed alle 20 in Palazzo Ducale, proiezione di cinque video installazioni multimediali di artisti emergenti che racconteranno “Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale”. Alle 21.30 videoinstallazioni architetturali. Alle 23 concluderà la due giorni di festa “La danza delle Farfalle”, uno spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo a cura di Corona Events. Nella serata di sabato 8 i luoghi d’arte saranno aperti gratuitamente dalle 20 alle 24. —



ROBERTO MARCHINI.

