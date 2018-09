Era un'amante della cultura. ll Comune proclama il lutto cittadino

CANNETO SULL'OGLIO. Paola Beretta, 54 anni, a Canneto era un’istituzione. Diplomata al liceo artistico, personalità e intelligenza spiccate, si era dedicata a curare le bellezze della sua cittadina. Prima fra tutte la collezione di bambole del Museo del giocattolo, un unico in Italia che raccoglie le donazioni di giochi per i bambini nel paese che grazie alla fabbrica Furga ne è stata una delle capitali. Paola lo aveva intuito da subito, sin dagli anni della sua frequentazione della Pro Loco.

Sposata con Matteo Usberti, tre figli, Giulia, primogenita, poi Gabriele e Lorenzo, Paola ha sempre messo a disposizione le sue doti per il paese. Diventando corrispondente del nostro giornale, lavorando per trent’anni in Comune in diversi ruoli, sino a quello di bibliotecaria e punto di riferimento per il mondo della cultura e del sociale. Per questo era riuscita a preservare integra la memoria del mondo Furga grazie al museo, gestito da un gruppo di volontari curato da Paola e sostenuto dal Comune. In questo ruolo era ieri al Museo e stava procedendo alla chiusura.



Paola era anche segretaria dell’Associazione gruppo del giocattolo storico presieduta da Antonio Pavesi. Proprio per questo suo impegno nei confronti della sua cittadina, l’amministrazione retta dal commissario straordinario Francesco Palazzolo ha deciso di dichiarare il lutto cittadino. «Sono sgomento – ha detto a caldo il commissario – Paola è morta nell’adempimento non del suo dovere, ma di un atto volontario a favore del Comune. Faremo il possibile per onorare il suo ricordo». Agli edifici pubblici da oggi saranno appese le bandiere a mezz’asta e sono state sospese tutte le manifestazioni, compresa l’inaugurazione della lapide ai carabinieri. Annullata la sfida di calcio Casaloldo-Cannetese. —