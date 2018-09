Controlli sui viadotti: Autobrennero chiude una strada a Gonzaga

GONZAGA. Nel corso di un sopralluogo dei tecnici inviati da Autobrennero spa per controllare lo stato di ponti e cavalcavia che interessano l’A22, è stata chiusa al traffico via Marzette fino al ponte autostradale. Blocchi di cemento sbarrano l’accesso sia da un lato che dall’altro del cavalcavia. Un segnale stradale è stato sistemato all’incrocio tra la Sp 50 e la strada comunale Marzette, per avvisare gli automobilisti, camionisti e trattoristi dell’interruzione.



Il provvedimento è stato preso, già nella serata di giovedì 30, per effettuare lavori di ordinaria manutenzione. Sotto controllo anche un pilone del ponte che presenterebbe una crepa sulla sommità che sorregge il manufatto. La chiusura ha preso alla sprovvista residenti e imprenditori agricoli, soprattutto i produttori di latte che ogni giorno devono recarsi alla latteria agricola Marzette e dunque sono costretti ad allungare il normale percorso.



Mercoledì dovrebbero iniziare i lavori sul ponte, e la viabilità dovrebbe essere ripristinata con il senso unico alternato.



Il cda di Autobrennero ha di recente approvato interventi per quasi 8 milioni. Sono circa 150 le opere di scavalco sovrastanti il tracciato dell’A22 tese ad assicurare continuità al territorio. Tra le opere così progettate figurano due impalcati di scavalco a servizio del comune di Pegognaga: il sovrappasso numero 117 “strada Sacchetta”, al chilometro 274+175, e il numero120 “Sp. 49 Ovest Suzzara, Pegognaga, S. Benedetto”, ubicato poco più a sud, alla progressiva 276+996. Per assicurare sobrietà e funzionalità i nuovi sovrappassi saranno costituiti da un impalcato a campata unica, con luce teorica di 45 metri e lunghezza complessiva di metri 50 metri. Lungo le rampe a lato della piattaforma stradale del sovrappasso 120 sarà realizzata una pista ciclabile, come da richiesta dall’amministrazione comunale di Pegognaga. Durante il corso dei lavori, nei periodi di interdizione al traffico, viabilità alternative e piste provvisorie saranno predisposte per assicurare ogni necessario collegamento.



Dopo il disastro causato dal crollo del ponte Morandi a Genova, tutta l’Italia si sta interrogando sulla sicurezza e la manutenzione dei propri ponti. Da giorni sono iniziati in tutto il territorio mantovano. Nel primo pomeriggio di venerdì, a Palazzo di Bagno, al tavolo istituzionale convocato dal presidente Beniamino Morselli sono state illustrate le 32 schede sui ponti su cui ancora si sta lavorando. —