I prof del Politecnico si aggiudicano il Piranesi Prix de Rome

MANTOVA. Coordinato dal prorettore del Polo di Mantova, Federico Bucci, la squadra di prof del Politecnico ha vinto il primo premio del concorso universitario internazionale Piranesi Prix de Rome 2018 - The Grand Villa Adriana, organizzato dall’Accademia Adrianea di architettura e archeologia. Nato nell’estate del 2003, il Piranesi Prix de Rome è un concorso annuale di architettura per l’archeologia aperto alle università e ai professionisti. Alla fine del 2006, dopo quattro edizioni, il Piranesi Prix de Rome è divenuto progetto di formazione permanente ed è stata fondata una vera e propria scuola.



I ventuno gruppi in gara quest’anno, provenienti anche da università europee, hanno lavorato sul tema dello sviluppo dei “territori fragili” all’interno delle buffer zone Unesco e, in particolare, sul caso sul caso studio di Tivoli – nel cui territorio insistono ben due siti Unesco – attraverso proposte di sistemazione a verde e di potenziamento dell’infrastrutturazione ricettiva. Il progetto presentato dal gruppo del Polo di Mantova (Scuola di architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni) opera con pochi discreti interventi di sutura, evitando di “incidere” il territorio e affidando alla storia dei luoghi il compito di dettare le regole insediative.



La proposta è quella di un ampio parco urbano attraversato da percorsi naturalistici sinuosi, uno fluviale, l’altro campestre. Lungo questi tracciati s’innestano percorsi, scale e rampe per l’accessibilità ai negozi, luoghi nascosti nel paesaggio e nella vegetazione, affacciati su ampi patii interrati che accolgono al loro interno le presenze archeologiche. Il disegno del complesso ricettivo intende costruire nuove relazioni tra abitare e paesaggio, rivisitando la tipologia della casa a patio. Insieme al prestigioso Piranesi Prix de Rome, ai vincitori è stato attribuito un premio per un valore di 9mila euro in contratti editoriali.



Nella squadra vincente: Eduardo Souto de Moura (Pritzker Prize 2011), John Pinto (Princeton University), Barbara Bogoni, Paulo David, Marco Introini, Maria Cristina Loi, Angelo Lorenzi, Elena Montanari, Simone Zenoni. Con il supporta degli studenti e giovani ricercatori Daniel Aranda, Cecilia Fumagalli, Maria Estefania Gioia, Alessandra Isolan, Federico Marcolini, Mattia Messori, Oreste Sanese e Mattia Tonini. —