Piano “scuole sicure”, il nuovo questore incontra il prefetto

MANTOVA. Il nuovo questore Paolo Sartori ha incontrato ieri, nella sede della prefettura in via Principe Amedeo, il prefetto Sandro Lombardi. Prefetto e questore sono legati da amicizia e stima professionale da più di vent’anni. L’incontro è avvenuto per fissare le linee generali sul tema dell’ordine e della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di iniziare ad approfondire già da oggi specifici argomenti. La prima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è in programma oggi alle ore undici, e avrà come oggetto il tema “scuole sicure”, finalizzato a prevenire lo spaccio di stupefacenti davanti a istituti scolastici e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo, argomenti oggetto di una specifica direttiva del ministro dell’interno e del capo della polizia. Il nuovo questore ha voluto sottolineare il ruolo delle forze dell’ordine, che devono porsi come punto di riferimento per la comunità su sicurezza urbana ma, controllo del territorio e inclusione sociale. —