Sgomberi anti-abusivi, Fontana approva Salvini

MANTOVA. «La prima richiesta che mi hanno fatto gli inquilini della case Aler durante la campagna elettorale è stata proprio quella di contribuire a ripristinare la legalità, perché per loro è più importante iniziare a vivere tra persone che rispettano la legge che non rimettere a posto una facciata». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpellato sugli sgomberi in arrivo per effetto della circolare antiabusivi del Viminale. «La facciata si metterà a posto ma loro vogliono innanzitutto la legalità, perché vivere in quelle case con la situazione odierna è davvero molto pesante» ha argomentato Fontana. «Forse molti radical chic di questo non si rendono conto, sarebbe opportuno – ha poi ironizzato il governatore leghista – che andassero a vivere in quelle case per qualche ora si intende, non voglio mica distrarli». —