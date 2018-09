Il super carico crea le code e fa abbattere la segnaletica

MARMIROLO. Numerose le segnalazioni per code che nella tarda serata di mercoledì hanno riguardato la provinciale Goitese, nella zona di Marmirolo. Un carico eccezionale della ditta Fagioli trasporti, che viaggiava in direzione di Mantova, per la larghezza del carico è stato costretto a rallentare il proprio tragitto. In alcuni punti, come all’altezza della rotatoria di Marmirolo, si sono dovuti abbattere alcuni pali della segnaletica e alcune luci per consentire il passaggio. Si trattava di sezioni di un mulino con un diametro di 8 metri e 60. I carichi eccezionali hanno autorizzazioni agli abbattimenti durante i passaggi, ma anche l’obbligo di ripristino. I segnali sono stati rimessi a posto alla Ecotraffic mentre martedì sarà la volta dell’illuminazione che è stata tolta dal percorso per poter consentire il passaggio.