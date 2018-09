Operazione sicurezza, chiude via Accademia

MANTOVA. Via Accademia chiusa al traffico oggi, domani e domenica pomeriggio per adempiere alle misure di sicurezza richieste dalla Questura in occasione degli eventi di Festivaletteratura che si terranno al Teatro del Bibiena.



Se per i residenti ci sarà la possibilità di passare per un circuito alternativo (via Dottirna Cristiana-via Giustiziati e piazza Dante) la stessa cosa non sarà possibile per gli automobilisti provvisti dell’apposito pass che consente di percorrere la Ztl formata dall’asse via Accademia-via Cavour.



Il provvedimento rientra nelle misure di sicurezza previste dal ministero dell’Interno per gli eventi di forte richiamo, come concerti e, appunto, manifestazioni quali il Festival.



Per quanto concerne via Accademia, sono gli stessi volontari dell’organizzazione a spostare le pesanti barriere jersey in coincidenza delle iniziative che si tengono nel teatro, quando si formano consistenti concentrazioni di persone (gli spettatori) davanti all’ingresso e sulla strada.



Oggi l’accesso verrà chiuso per un ora in mattinata e dalle 13.30 alle 21.30.



Anche domani chiusura per circa un’ora in coincidenza con l’evento mattutino e poi chiusura dalle 13.30 alle 22.15. Chiusura mattutina per un ora anche domenica la mattina un'ora e poi al pomeriggio dalle 15 alle 18.15. —



