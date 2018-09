Automobilista protesta per la multa: «Quel parcometro è guasto»

MANTOVA. Al Festivaletteratura per lavoro, con la soddisfazione di aver seguito uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’anno e il rammarico di aver preso una multa, giudicata ingiusta, per divieto di sosta in piazza Virgiliana.



«Il rammarico è doppio – scrive su Fb l’automobilista multata – perché io i soldi nel parcometro ce li ho messi. Il problema è che l’apparecchio non accettava cifre superiori ai due euro».



La multa risale a venerdì scorso quando l’automobilista ha trovato il verbale sul parabrezza: «Il ticket era scaduto alle 18.06 e la multa è delle 18.43. La sanzione è stata inflitta a quasi tutte le auto in sosta in piazza. Se l’ausiliario del traffico si fosse preso il disturbo di fare alcune verifiche sul parcometro, avrebbe scoperto che venerdì l’apparecchio non accettava cifre superiori ai due euro. Io ho una scorta di monete. Le ho messe insieme nei giorni scorsi, in vista del Festivaletteratura, ma il parchimetro di piazza Virgiliana venerdì non riusciva a digerirne più di due. Quando ho trovato la sorpresina sul parabrezza, nel parcheggio c’erano alcuni automobilisti. Si erano riuniti in gruppo e stavano parlando di fare ricorso contro le ingiuste multe. Tutto questo è vergognoso».



Ieri mattina è arrivata la risposta da parte di Aster, che sottolinea come in seguito ad un’attenta verifica non siano emerse anomalie nei parcometri.



«Abbiamo eseguito tutte le verifiche del caso – spiega il presidente di Aster, Bruno Volpi – e non abbiamo riscontrato guasti negli apparecchi. In piazza Virgiliana non esistono limiti orari e i parcometri possono accogliere fino a otto euro per volta, vale a dire la tariffa giornaliera e fino a 80 monetine partendo dai dieci centesimi. La macchina non accetta soldi solo quando è piena, ma anche questa eventualità è stata scartata perché in questi giorni di festival vengono scaricate con più frequenza. Inoltre gli accertatori prima di fare le multe verificano sempre che il parcometro non sia guasto». —