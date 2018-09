Stroncata a 43 anni dalla malattia. Città in lutto

VIADANA. Una malattia rara e particolarmente aggressiva si è portata via, in poco più di tre mesi, una mamma viadanese. Manuela Flisi aveva 43 anni. Dopo il diploma in Ragioneria al Sanfelice, si era laureata in Economia aziendale a Parma; quindi era entrata nell’azienda del padre, che si occupa di autotrasporti. Nel frattempo, aveva formato la sua famiglia col compagno Massimo Nalin; ed erano arrivati Alessandro, che oggi ha sei anni, e Asia, di due. La donna lascia anche i genitori Marisa e Giorgio e il fratello Massimo.



La notizia ha provocato incredulità e un vasto cordoglio. Anche il Viadana Calcio è in lutto (il fratello di Manuela è consigliere): domani la squadra giocherà con il lutto al braccio. Manuela portava un atteggiamento sempre vitale e sorridente. Era attivamente impegnata nel progetto “Crescere insieme”, costituito all’oratorio di San Pietro per costruire legami tra le famiglie con bimbi piccoli. A sconcertare la repentinità del decesso: «Da alcuni giorni - racconta il marito - le si erano formati ematomi sul corpo. Il 10 giugno la visita al pronto soccorso di Reggio Emilia e il ricovero. Manuela non è più tornata a casa». Oggi alle 13 la salma arriverà nella chiesa di San Pietro, alle 16.30 l’ultimo saluto. —



