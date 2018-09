Rivarolo Mantovano, i genitori chiedono di incontrare il sindaco per lo scuolabus a pagamento

RIVAROLO MANTOVANO. Si arricchisce di altre note la corrispondenza tra i genitori dei ragazzi di Spineda che frequentano le scuole di Rivarolo Mantovano e il sindaco Massimiliano Galli. Motivo del contendere, i costi dello scuolabus che dal prossimo gennaio dovranno pagare i ragazzi che abitano fuori paese e frequentano le scuole di Rivarolo.

Non avendo ricevuto risposte alla nota in cui chiedevano chiarimenti e un incontro, alcuni dei trenta genitori firmatari hanno interpellato direttamente il sindaco. Galli ha risposto con una e-mail. Nella missiva il sindaco ribadisce l’ammontare dei costi ma non fissa l'incontro che i genitori desiderano. I genitori vogliono sapere se i 200 euro ad anno scolastico saranno per alunno o per famiglia, nel caso di più bambini, ma vorrebbero anche discutere di alcune criticità del servizio.

Comunque sia lo scuolabus ha sempre funzionato con regolarità e i ragazzi hanno continuato a frequentare le scuole di Rivarolo. Infine è da registrare la battuta di alcune mamme che sottolineano come, per andare a scuola a Mantova, i loro figli più grandi paghino con Apam 736 euro l'anno per 28 chilometri al giorno. Una sproporzione rispetto ai 200 euro chiesti per il chilometro che dista Spineda dall'ultima fermata dello scuolabus a Rivarolo. — ATTILIO PEDRETTI