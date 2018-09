Mascherato da clown semina il panico di notte

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Spavento domenica notte per alcune abitanti di Castiglione delle Stiviere in pieno centro paese. Alcune persone, infatti, hanno segnalato ai carabinieri, che hanno confermato le chiamate nella fascia oraria fra le 23 e l’una, di aver visto un uomo mascherato da clown aggirarsi per le vie del centro storico. Una visione che richiama un classico del film horror: uno scherzo di cattivo gusto?



Le segnalazioni sono arrivate in alcuni zona del centro quali piazzale Olimpo, quartiere san Pietro, Porta Lago e incrocio di via Caraffe. Le persone si sono spaventate non capendo bene se si trattasse di uno scherzo . Una delle segnalazioni è di una ragazza che aveva appena finito il turno di lavoro in piazza Dallò.



«Ho preso la macchina e ho attraversato il paese per andare in una birraria dove avevo appuntamento con il mio compagno. Al semaforo di via Caraffe ho visto arrivare dalla mia destra un uomo mascherato e vestito da clown. Il verde del semaforo è scattato e sono partita. Mentre mi muovevo l'ho visto avvicinarsi alla mia macchina».



La ragazza arriva al pub e, mentre attende il compagno, chiama con l'aiuto del titolare i carabinieri che, al telefono, racconta sempre la donna, confermano di essere in giro per il paese con una pattuglia perché hanno avuto altre segnalazioni di questo uomo mascherato.



Sui social network la cosa viene segnalata, ma come speso accade la notizia non è dettagliata e le fonti sono le più disparate e, soprattutto, si accende la miccia della paura.



Le forze dell'ordine, che sono intervenute subito, ricordano comunque che nel caso di altre segnalazioni è necessario chiamare il 112 e segnalare correttamente la posizione della persona. —



