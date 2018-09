Sicurezza fai da te: il Mantovano in controtendenza, armi in lieve calo

MANTOVA. Non cresce la voglia di sicurezza fai da te. Almeno stando ai dati sul porto d’armi per difesa personale forniti dalla Prefettura, che mostrano Mantova non in linea con la tendenza nazionale. Erano ottanta le armi detenute legalmente dai cittadini mantovani per difendersi da possibili aggressioni a fine 2016, sono scese a 77 a fine 2017 (un nuovo rilascio e 25 rinnovi nel 2018, fino a giugno).

I numeri della prefettura, in lieve calo, non tengono conto, però, delle altre armi che possono finire nelle case per motivi dichiarati diversi rispetto alla difesa personale: dalla caccia al tiro a volo. In Italia, nell’ultimo anno, c’è stato un aumento del 13,8% delle licenze e la crescita più forte si è avuta proprio per la licenza del tiro a volo, più facile da ottenere (dati del Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis). «La finalità occulta – spiega il rapporto – potrebbe essere quella di avere un’arma per potersi difendere se un rapinatore entra in casa».

In calo anche caccia e tiro a volo



Nel 2017, la Questura, che ha competenza per le armi lunghe, ha rilasciato 17 nuove licenze di caccia e ne ha rinnovate 685, contro i 29 rilasci del 2016 e i 649 rinnovi dello stesso anno. Per il tiro a volo ci sono stati 405 rilasci nel 2017 contro i 476 del 2016, 456 rinnovi nel 2017 e 493 nel 2016. Anche qui numeri in leggero calo. Per il 90% dei casi, chi possiede un’arma è un uomo, di età media attorno ai 45/50 anni per i fucili da caccia, attorno ai 35 per il tiro a volo.

Il rinnovo avveniva ogni 6 anni, ma con il decreto legislativo entrato in vigore il 14 settembre, la licenza va rinnovata ogni 5 anni. Lo stesso decreto introduce, però, anche novità che hanno fatto storcere il naso a molti. Tra queste il raddoppio del numero dei modelli acquistabili, compresi armi di derivazione militare.



Regole severe



Rimangono, al netto di alcune variazioni, i vincoli, che sono molto restrittivi, per ottenere le licenze. «C’è molta discrezionalità da parte di chi le concede, e prudenza, perché la regola di base è che l’interesse collettivo della sicurezza pubblica è superiore all’interesse del singolo» chiarisce Gianluca Greco, 1° dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura. Per armarsi ci sono quattro strade: ottenere il permesso per la detenzione di armi, cioè il loro possesso in un immobile, le licenze per caccia e tiro a volo e il porto d’arma corta per legittima difesa.

Le regole più severe, ovviamente, riguardano il porto d’arma per legittima difesa, che deve essere rinnovato ogni anno. «Chi lo chiede deve aver tenuto una condotta specchiata – spiega la Prefettura, responsabile del rilascio – È sufficiente una situazione familiare litigiosa per negare il porto d’armi». Poi ci sono il dimostrato bisogno, ad esempio un lavoro che costringe a trasportare denaro o preziosi, e infine i requisiti psicofisici e attitudinali (la capacità certificata di maneggiare un’arma).



Le armi lunghe non sono esenti



Anche per le armi lunghe non si scherza. Per la licenza d’uso delle armi da caccia o sportive serve la buona condotta propria e di chi vive sotto lo stesso tetto, e poi c’è una regola non scritta che prevede che chiunque possiede un’arma deve custodirla diligentemente, onde evitare il rischio di incorrere in una denuncia penale per omessa custodia. E occorrono, anche in questo caso, i requisiti fisici e psicologici e l’abilitazione al maneggio dell’arma dopo un breve corso al poligono.