Anche la stufa di casa inquina l’atmosfera, ecco cosa fare e non fare

MANTOVA. Il giro di vite sulla produzione di smog previsto dal piano della Regione Lombardia, che da lunedì porrà un forte freno alla circolazione delle auto più inquinanti, riguarda anche il riscaldamento domestico.



Da domani, 1 ottobre, sarà obbligatorio su tutto il territorio regionale l’utilizzo di pellet certificato di classe A1 nei generatori di calore per il riscaldamento domestico.



Sarà invece vietato l’utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 stelle per impianti esistenti e l’ installazione di generatori di classe inferiore a 4 stelle per nuovi impianti.



La combustione della legna e del pellet utilizzati per alimentare i camini e le stufe domestiche, è notevolmente inquinante. Soprattutto se la combustione non viene effettuata in impianti di ultima generazione e ad alto rendimento. Le polveri prodotte dalla cattiva combustione della legna e del pellet hanno inoltre un alto contenuto di benzoapirene, una sostanza cancerogena.



In una nota, l’amministrazione comunale fornisce qualche consiglio per ridurre l’inquinamento prodotto dal proprio impianto di riscaldamento. Viene suggerito di privilegiare impianti più efficienti e a più alto rendimento. Quelli alimentati da fonti rinnovabili sono i più ecologici.



Viene inoltre ricordato di effettuare regolarmente la manutenzione dell’impianto. È inoltre importante rispettare i limiti di temperatura e, questo riguarda i commercianti, di tenere chiuse le porte degli esercizi. Se si utilizzano impianti di combustione a biomassa legnosa (stufe o caminetti) è utile scegliere pellet di qualità, effettuare periodicamente la manutenzione e la pulizia dei camini e conservare la legna (secca, stagionata e pulita) in un ambiente areato. Ovviamente è bene non bruciare materiali impropri come plastica, legna verniciata, imballaggi e rifiuti in genere. —