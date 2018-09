Il caso del comprensivo: Monicelli lancia l’idea di un referendum

CASTELLUCCHIO. «Se Marcaria scorporerà le proprie scuole dall’istituto comprensivo di Castellucchio e Rodigo, chiederemo a Gabbiana e Ospitaletto da che parte vogliono stare». Con queste parole il sindaco Romano Monicelli lancia un chiaro monito all’omologo Carlo Alberto Malatesta, promotore di un progetto che prevede la creazione di un nuovo Comprensivo formato da Marcaria, Sabbioneta, Gazzuolo e Commessaggio, con sede a Campitello.



Le ostilità si sono aperte ufficialmente venerdì sera, quando il consiglio comunale di Castellucchio ha bocciato a larga maggioranza la proposta di scorporo. La delibera locale non è vincolante, poiché sarà la Provincia a redigere il piano di dimensionamento scolastico da trasmettere in Regione.



Il peso di questa decisione, però, si fa di giorno in giorno più gravoso. Ora in gioco c’è l’intero assetto del territorio. «Marcaria, che con noi condivide due frazioni, si sta allontanando sempre più dal nostro Comune, per avvicinarsi al distretto dell’Oglio Po - prosegue Monicelli - Con i sindaci Orlandini e Zani condividevamo servizi ed iniziative. Bastava uno sguardo per intenderci. Adesso le cose sono cambiate. Malatesta guarda altrove. Prima ha sciolto la convenzione per la gestione associata della polizia locale, ora vuole scorporare l’istituto comprensivo. Sia chiaro, pur essendo contrari, noi rispettiamo le sue decisioni, ma dobbiamo porci il problema di Gabbiana e Ospitaletto. Non è giusto che due vicini di casa, a seconda del lato di strada in cui vivono, debbano usufruire di servizi completamente diversi».



Monicelli conclude, anticipando: «Se non possiamo più gestire insieme neanche le scuole, è il caso di indire un referendum, per chiedere a Gabbiana ed Ospitaletto se vogliono trasferirsi in toto a Castellucchio, oppure a Marcaria. O se per loro va bene restare a cavallo tra due Comuni che ormai si riconoscono in ambiti territoriali diversi». —