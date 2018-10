Mantova, la maxi corsa al camice bianco: in 4mila per 18 posti in ospedale

MANTOVA. Tanta voglia di camice bianco e di un posto sicuro nel pubblico impiego. Infermieri, operatori socio sanitari e ostetriche. Sono accorsi da tutta Italia in più di 4mila, fiduciosi e speranzosi di vincere e conquistare l’ambito posto di lavoro. Ma i camici bianchi sono stillati con il contagocce: tre per infermieri, uno per ostetriche, 14 per Oss. E ai test, per accoglierli tutti nella fase delle preselezioni, è stato necessario noleggiare due padiglioni fieristici. Settimana di maxi concorsi all’Asst di Mantova.



INFERMIERI



Mercoledì scorso a Modena Fiere si è svolta la selezione per tre posti a tempo indeterminato da infermiere, uno per ogni Asst di Mantova, Cremona e Crema. Si erano iscritti in 3.228 e si sono presentati in 1.776. Alla fase successiva, quella determinante che si svolgerà domani sempre a Modena, sono stati ammessi in 1.200, che gareggeranno per i tre posti messi a disposizione nelle tre aziende sociosanitarie.



OPERATORI SOCIO SANITARI



Passando agli operatori socio sanitari, venerdì scorso sempre a Modena si è svolta la prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 14 posti di operatore socio sanitario da inserire negli ospedali mantovani che fanno capo all’Asst, vale a dire Carlo Poma, Asola e Pieve di Coriano. La preselezione, come stabilito dal bando del concorso, si è resa necessaria perché le domande pervenute hanno superato quota 500, arrivando a 2.224.

La prova di selezione al concorso per operatori socio sanitari: 14 posti all'Asst di Mantova

Dopo questo primo test, al quale si sono presentati in 1.410, sono stati ammessi alla prova pratica, prevista l’11 ottobre nei locali della Fiera di Reggio Emilia, 603 aspiranti Oss e tra questi saranno scelti i 14 vincitori. Il concorso per operatori socio sanitari all’Asst di Mantova era atteso da molti anni e questo spiega la folta partecipazione. La prova preselettiva è consistita in un test basato su una serie di domande a risposta multipla su elementi di cultura generale e sulle materie e discipline oggetto di studio del percorso formativo previsto per la professione infermieristica.



Sono dunque stati ammessi alla prova pratica dell’11 ottobre, dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità, i candidati che hanno ottenuto il miglior punteggio fino alla posizione numero 500 della graduatoria, ai quali si sono aggiunti tutti i candidati classificati ex aequo in ultima posizione. La prova d’esame di giovedì consisterà in un doppio test: pratico e orale. Il primo consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, il secondo verterà oltre che sulle materie inerenti il posto a concorso anche sui compiti connessi alla funzione, su nozioni di informatica e di lingua inglese a livello iniziale.



OSTETRICHE



Venerdì ci sarà un terzo concorso dai grandi numeri: mille aspiranti ostetriche cercheranno di conquistare l’unico posto in palio all’Asst di Mantova. Dal Carlo Poma il responsabile del Sitra (servizio infermieristico tecnico e riabilitativo aziendale), dottor Franco Vallicella, ha fatto sapere che comunque, al di là dei tre concorsi banditi in queste ultime settimane per un totale di diciassette posti, l’Asst di Mantova continuerà a procedere con il consueto rinnovo dei contratti a tempo determinato arrivati in scadenza.