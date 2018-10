L’omicida di piazza Virgiliana sembra aver dimenticato il delitto

MANTOVA. «Stavo male». Poche parole, pronunciate con voce tremante. Lo sguardo perso nel vuoto e nessun accenno a quell’esplosione di violenza che lo ha trasformato di colpo in un assassino. Nell’assassino di suo padre. Nicola Vignali, 37 anni, ha ricevuto in carcere a Verona la visita dell’avvocato assegnatogli d’ufficio. «Un incontro breve - conferma Francesco Spanò del foro scaligero -. Non è stato possibile affrontare un dialogo. Le sue mani continuavano a tremare e le sue risposte erano molto vaghe. In più non è stato in grado di ricostruire l’accaduto e io non ho insistito ».

Parricidio di piazza Virgiliana. La madre ha tentato di fermare il figlio Il questore di Mantova, Sartori, parla del delitto di piazza Virgiliana. Nicola Vignali, 37 anni, ha ucciso il padre Paolo, noto imprenditore edile di città, davanti agli occhi degli altri familiari. "La madre ha tentato di fermare il figlio" racconta il questore. Nicola Vignali è stato fermato dodici ore dopo il delitto a Verona e ora si trova nel carcere della città veneta.



Il 4 mattina, alle 10.30, si terrà l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Luciano Gorra e al pubblico ministero Eugenia Bertini, per la convalida del fermo disposto dalla procura della repubblica di Mantova. Deve rispondere di omicidio pluriaggravato, perché commesso per futili motivi r nei confronti di un consanguineo.



Nicola Vignali, lo ricordiamo, ha ucciso il padre Paolo di 62 anni, prendendolo a coltellate e colpendolo ripetutamente alla testa con una statuetta di marmo.

leggi anche: Fermato a Verona dopo l’omicidio, chiama i vigili: «Sono in ospedale» Polizia e carabinieri gli stringevano il cerchio attorno: preso dopo dodici ore il 37enne che in una lite ha ucciso il padre

leggi anche: L’omicida era in terapia, pochi giorni fa l’ultimo incontro con lo psichiatra Ad assisterlo era il dipartimento di Salute Mentale dell’Asst: forti le tensioni familiari, il padre gli ha detto: «Adesso te ne vai»







Dopo la convalida, tutti gli atti saranno trasmessi al pm mantovano Silvia Bertuzzi, titolare dell’indagine. Un’indagine che prosegue a ritmo serrato per stabilire cosa può aver scatenato l’esplosione di violenza. In poche parole il movente. Un movente che potrebbe derivare dai problemi psichiatrici, peraltro già certificati, che da tempo attanagliano il 37enne. Un quadro psicologico complesso aggravato dai rapporti particolarmente tesi con il padre. Vignali era stato in cura ai servizi psichiatrici ma, ultimamente, a causa dei suoi continui viaggi in Brasile, non è escluso che abbia interrotto la terapia. Al suo rientro dall’estero, pochi giorni prima, aveva avuto un colloquio con uno psichiatra.



La tragedia si è consumata lunedì sera 1° ottobre alle 22.20, in piazza Virgiliana, nell’abitazione del padre Paolo, sotto gli occhi della madre e dei nonni materni con i quali poche ore prima aveva avuto un litigio e che, preoccupati, da Levata dove abitano, avevano raggiunto la casa del genero in città. Nicola ha accoltellato il più volte il padre all’ addome per poi finirlo colpendolo con una statuetta sulla testa. Subito dopo la fuga verso Verona, dov’è stato ritrovato dodici ore dopo grazie a una telefonata che lui stesso ha fatto ai vigili urbani di Levata.