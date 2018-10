Il pm chiede otto anni per due rapinatori: assolti, non sono loro

MANTOVA. Una pistola giocattolo color oro, l’insolita altezza di uno dei due rapinatori (uno e cinquanta o poco più) e la pressoché totale mancanza dei denti inferiori. È grazie a questi tre particolari che i carabinieri li hanno identificati come i due autori della rapina, messa a segno il 22 dicembre di quattro anni fa, ai danni di una coppia di coniugi in via Verona. A finire nei guai Ciro Vitiello e Giordano Leonardo Orsini, 47 anni l’uno e 56 l’altro, originari di Torre del Greco ma residenti a Mantova. Per il collegio giudicante presieduto ieri mattina da Enzo Rosina non sono stati loro. Da qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste.



Una sentenza diametralmente opposta alle richieste del pubblico ministero che per loro ha chiesto 8 anni di reclusione e tremila euro di multa.



A difendere i due imputati gli avvocati Andrea Pongiluppi e Giorgio Martinelli. Il primo, con una lunga e articolata arringa, ha convinto i giudici. Non c’era alcuna prova che fossero stati loro. Non sono stati riconosciuti né nell’aspetto né nella voce visto che conoscevano le vittime.



Quella sera del 22 dicembre di quattro anni fa , secondo l’accusa, per farsi aprire la porta dalle vittime, i due avevano suonato con insistenza il campanello fino a quando i coniugi non avevano aperto. Una volta dentro, uno dei banditi aveva tappato la bocca alla donna gettandola a terra, per poi minacciarla con un taglierino. Mentre il complice, puntando la canna di una pistola alla testa del marito, lo aveva costretto ad aprire la cassaforte. Poi la fuga con un Rolex d’oro e duecento euro in contanti.



Nel marzo del 2013 i due imputati assolti ieri avevano rapinato con roncola e pistola la tabaccheria Vesuvio di Villanova de Bellis. Furono fermati dai carabinieri due mesi dopo il colpo (uno di loro aveva anche cercato di fuggire nascondendosi nelle cantine del condominio dove abitava, in mezzo a rottami e rifiuti) e poi condannati a cinque anni di carcere ciascuno. —